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Погода

Слабый туман и дождь. О погоде в ближайшие дни

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Слабый туман и дождь. О погоде в ближайшие дни

В четверг, 15 сентября, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +7 до +13 °С, днем от +15 до +21 °С.

В пятницу, 16 сентября, также местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 °С, днем синоптики прогнозируют от +13 до +20 °С.

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