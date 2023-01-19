Слабо донести?
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Недавно мы отыскали настоящую помойку под окнами, которая образовалась после новогодних праздников. Сотрудники ЖКХ оперативно убрали грязь и мусор. На неделе мы мониторили состояние территории и, на удивление, пока все чисто. Либо жителям многоэтажки стало совестно, либо дворники взяли усиленный контроль за территорией.
А вот соседние дворы порой тоже могут «похвастаться» одним-двумя пакетами мусора, которые оказались неподъемными, чтобы донести их до общей контейнерной площадки.
Читатели и подписчики нашего издания поделились своими фотографиями с Ульяновской, коря тех, кто не в силах соблюдать чистоту. Мы продолжаем принимать ваши «наболевшие» фото во все соцсети и на почту babruiskae@gmail.com. Указывайте адрес, где возникают свалки. Информацию передаем в ЖЭУ по месту обнаружения.
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