Безудержное веселье и его последствия в Бобруйске

То, что не все жители города следят за чистотой, не новость, однако такой грязи корреспонденту еще видеть не доводилось. Конек, кроссовок, тухлый кабачок, прогнивший оливье – все это следы новогодней «магии» под окнами на Орджоникидзе, 42а и 42б. Как ни странно, но вдоль всех балконов каждый «внес свою лепту», добавив бутылочку из-под горячительного или слабоалкогольного. По косой алее видны следы виданных зверей. Все это великолепие оперативно взяли по поручению председателя горисполкома на контроль. Пакет за пакетом сотрудники ЖЭУ наполняли пустой тарой и прочим мусором.

– Уборка придомовых территорий проходит ежедневно. Подметают, чистят придомовые урны, – сообщила заместитель директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Кристина Маркова. – Но вот такой новогодний подарок мы получили от жильцов этих домов. Пришлось оперативно посылать сюда бригаду работников для приведения в должный вид этой территории.

Почему-то в голове при виде всего этого «великолепия» вспомнились слова сатирика Михаила Задорнова: «Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из нее. Тем более делать в ней революцию. Просто…: не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй Любимому Человеку, уважай культуру и учи историю отчизны, уважай стариков. …И сам не заметишь, как окажешься в цивилизованной стране».

Пока фотографировала, гулял кот с красным ошейником. С первого этажа его подозвала хозяйка и заинтересованно посмотрела на меня. Я объяснила цель своего визита под ее балкон: «Вы же видите, что это не я. Мне на первом этаже весьма неприятно наблюдать и чувствовать этот мусор. Вон пакеты на деревьях висят… С верхних бросают. Знаете, мой внук даже иногда убирает здесь, но все бесполезно. Люди здесь никак не научатся соблюдать чистоту. Идут и на углу оставляют пакет», — попыталась поделиться проблемой женщина.

С Новым годом, бобруйчане.