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2021-й - Год народного единства

Сквер Народного единства заложили работники Бобруйской городской поликлиники № 3

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Сквер Народного единства заложили работники Бобруйской городской поликлиники № 3

17 сентября в Республике Беларусь впервые отмечается новый государственный праздник - День народного единства, который имеет исторический фундамент и нацелен на объединение белорусского народа, в том числе против внешних угроз.

Каждый регион нашей страны богат своими памятными местами и достопримечательностями,  которые формировались и сохранялись на протяжении десятилетий.

В этот день сотрудники Бобруйской городской поликлиники № 3 под руководством главного врача учреждения, депутата Бобруйского городского Совета 26,27,28 созывов Наталии Владимировны Кизимовой, работали над созданием сквера Народного единства.

Ландшафтная композиция, символизирующая шесть областей нашей республики, включает в себя цветочные клумбы и высаженные в определённом порядке вечнозелёные ели.

В акции приняли участие представители администрации, профсоюзного комиета, первичных организаций ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», ОО «БСЖ», ветераны труда. Солидарность поколений и общественных объединений символизирует единство народа, целостность республики, стремление к достижению Целей устойчивого развития.

17 сентября – точка отсчёта реализации Бобруйской городской поликлиникой № 3 нового социально-ориентированного проекта «Бобруйск – это город, где каждый может быть счастливым!».

 

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