Скорректирован порядок выдачи и оформления больничных листков с 23 июля

Внесены изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Данное решение закреплено постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 7 мая 2021 г. № 47/33, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями, в частности, предусмотрены:

уточнение круга организаций и лиц, на которых распространяется действие Инструкции;

урегулирование вопросов выдачи, продления листка нетрудоспособности (справки), являющегося продолжением предыдущего или его закрытия при оказании медпомощи в амбулаторных условиях;

выдача нового листка нетрудоспособности (справки) при возникновении в период болезни нового случая временной нетрудоспособности в связи с травмой в быту или инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19;

определение порядка дальнейшего оформления листка нетрудоспособности при несвоевременной явке пациента на прием к лечащему врачу;

уточнение вопросов выдачи листка нетрудоспособности (справки) по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;

установление порядка выдачи листка нетрудоспособности (справки) при необходимости ухода за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет при одновременном их направлении на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортную организацию, медицинскую реабилитацию в центр медицинской или медико-социальной реабилитации;

корректировка перечня случаев, при которых ставится оттиск личной печати лечащим врачом, заведующим отделением или руководителем (заместителем руководителя) организации здравоохранения, председателем ВКК;

уточнение порядка внесения исправлений в листок нетрудоспособности (справку);

изменение оформления оборотной стороны листка нетрудоспособности.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.