Скоро каникулы! МЧС напоминает о безопасности

На летних каникулах многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь их от необдуманных поступков и научить безопасности. Для этого вспоминаем простые правила вместе со спасателями.

Вода!

Помните, что купаться следует в специально оборудованных местах. Никогда не отпускайте на водоемы ребенка одного. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт или корягу.

Не допускайте игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

Не используйте на реке надувные средства плавания, такие как круги, матрасы и др.

Дом/дача

Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи.

Спички и зажигалки храните в недоступных местах.

Если есть возможность, поручите старшим детям присматривать за младшими.

Проследите, чтобы ваши дети не ходили в одиночку в лес, на водоемы, на заброшенные участки или стройку.

Позаботьтесь, чтобы на придомовой территории были закрыты люки местных канализаций и колодцев.

Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и номер телефона. Научите его пользоваться мобильным, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на работу.

Если вы обработали овощи химикатами, то обязательно обезопасьте территорию каким-либо ограждением и доходчиво объясните ребенку, что заходить туда строго-настрого запрещено, а тем более срывать и пробовать что-то на вкус.

Уберите лекарства и химические вещества, необходимые как для сада-огорода, так и для бытовых нужд, в недоступные для ребенка места.

Злая собака!

Летом дети большинство своего времени проводят, играя на улице. Но что делать ребенку, если к нему подойдет бездомная собака, начнет рычать и лаять? Объясните, что нельзя убегать, махать руками и делать другие резкие движения, смотреть в глаза и паниковать. Лучший вариант – остановиться, дать команду «фу!» или «сидеть!», а затем медленно двигаться в укрытие.