Сколько белорусов живут не по средствам, рассказали в Министерстве по налогам и сборам

Налоговые органы Беларуси с начала года выявили свыше 1,8 тыс. граждан, живущих не по средствам. Об этом сообщил журналистам заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контрольная работа по декларированию доходов и имущества граждан ориентирована на те категории, которые имеют высокие риски сокрытия прибыли. Это руководители, учредители, работники организаций с низкой заработной платой и иные субъекты. Контроль осуществляется на основании деклараций о доходах и имуществе, которые требуют у физических лиц. Если они не могут пояснить легальность происхождения источников доходов, которые были направлены на приобретение имущества и иные личные нужды, то сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по ставке 16%, - рассказал Игорь Скринников. - За 9 месяцев текущего года налоговыми органами проведен анализ доходов и расходов имущественного положения более 14,5 тыс. физических лиц. По результатам у 5,5 тыс. граждан, чьи расходы значительно превышали полученные доходы, истребованы декларации о доходах. По итогам проверок более 1,8 тыс. граждан не смогли утвердить легальность происхождения доходов, в связи с чем им предъявлено к уплате Br6,2 млн".

Он также отметил, что налоговые органы располагают существенными объемами информации об имущественном положении физических лиц. Анализ данных позволяет делать выборки для определения категорий граждан, которые подлежат контролю в первоочередном порядке.