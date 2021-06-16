СК: за прошедшие сутки из-за несчастных случаев погибли 4 детей

В Беларуси за прошедшие сутки в результате несчастных случаев погибли четверо детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вечером 15 июня поступило сообщение, что в реке Горынь в Столинском районе утонул 10-летний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил отправиться на речку искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть. Дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчика не удалось. Установлено, что он житель Слонима и находился на каникулах у бабушки в Столинском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и ОСВОД в поисках тела.

Также вчера днем 8-летний ученик, житель Пинска, находясь один в жилой комнате, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на 7-м этаже. В результате падения на землю он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Бабушки мальчика в комнате не было.

Вечером 15 июня поступило сообщение, что в озере вблизи автодороги Добруш - Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчик. Установлено, что подросток отправился в магазин и встретил двух знакомых девочек, с которыми поехал на велосипедах на озеро. Ребята купались, и подросток стал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако тело мальчика достали прибывшие на место сотрудники МЧС. Мальчик - из Добруша, он находился на каникулах у бабушки в Добрушском районе.

Еще один трагический случай произошел вчера в Оршанском районе. Примерно в 8 вечера поступило сообщение, что в Днепре утонул 15-летний мальчик. Установлено, что подросток вместе с двумя несовершеннолетними друзьями купался в реке и в какой-то момент начал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие на место сотрудники ОСВОД достали мальчика из воды без признаков жизни. Установлено, что мальчик - ученик 9-го класса одной из школ Орши.

По данным фактам региональными подразделениями СК проводятся проверки. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ провели осмотры мест происшествия, зафиксировали следовые картины. Опрошены друзья и родственники погибших. Назначены экспертизы, все обстоятельства произошедших трагедий устанавливаются.

Следственный комитет еще раз назвал рекомендации, которые позволят сохранить безопасность детей. Нельзя их оставлять без присмотра вблизи водоемов, подпускать к открытым окнам, форточкам, балконам.

Необходимо ограничить доступ детей к колодцам, ваннам, прятать от них спички, свечи, зажигалки, а также любые легковоспламеняющиеся жидкости.

Ребенку следует напоминать об опасности удара током от электроприборов и учить правильному их использованию, химические вещества, лекарственные средства, острые, колющие и режущие предметы нужно размещать вне досягаемости для детей.

СК также порекомендовал использовать блокираторы для дверей и мебели, чтобы избежать случайного травмирования ребенка, быть внимательными за рулем, ведь дети не думают об опасности, выбегая на дорогу. При перевозке детей в машине нужно использовать детские кресла и ремни безопасности. Кроме того, необходимо обучать ребенка безопасному поведению.