СК: во избежание несчастных случаев на каникулах нужно следить за детьми

Следователи проводят проверки по фактам травмирования двух детей в Минской области, сообщила официальный представитель регионального УСК Елена Крупенина.

"В результате неосторожных действий детей, к сожалению, нередко происходят трагические случаи. Особенно актуальной становится данная проблема при наступлении теплой поры года. Так, уже в первый день лета двое детей в Минской области получили травмы, - рассказала она. - 1 июня двухлетняя девочка вместе с родителями и бабушкой отдыхала в гостевом доме в Дзержинском районе. Вечером малышка, играя, решила забраться на комод, на котором стоял телевизор. Оступившись, она схватилась за провод и опрокинула устройство на себя. Ребенок с травмами госпитализирован".

Вечером того же дня в правоохранительные органы поступило сообщение, что в больницу доставлена девятилетняя девочка. Как установлено следствием, ребенок отдыхал в детском оздоровительном центре в Вилейском районе. Катаясь на качелях, девочка упала и получила травму.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Следует отметить, что семьи пострадавших детей в социально опасном положении не состоят. В связи с наступлением школьных каникул следователи в очередной раз обращают внимание взрослых на необходимость непрерывно контролировать местонахождение детей. Несчастные случаи с малолетними происходят, как правило, когда они без присмотра. Следите за малолетними детьми и обучайте их правилам безопасного поведения", - подчеркнула Елена Крупенина.