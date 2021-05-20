Сильный ветер ожидается сегодня по восточной половине республики

Белгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня, 20 мая (четверг), в период с 14 до 20 часов по восточной половине республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.