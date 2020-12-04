Сильный ветер и мороз. Погода на выходные

Порывистый ветер и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси в эти выходные, сообщили в Белгидромете.

В субботу будет преобладать облачная погода. Осадки несущественные. К утру сгустится слабый туман, возможен гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14, местами - до 15-18 м/с. Днем в воздухе будет витать слабый мороз и прохлада - от минус 1 до плюс 4. Ночью - до 3 градусов мороза.

В воскресенье метеокартина не поменяется. Небо затянут облака, изредка будет выглядывать солнце. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный до 10 м/с, порывы до 14. Температура воздуха днем составит от 4 мороза до 1 тепла. Ночью - до 7 с минусом.