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Сильные дожди и грозы. Погода на 4 июля

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Сильные дожди и грозы. Погода на 4 июля

В воскресенье будет переменная облачность. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах пройдут грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 22-28 тепла.

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