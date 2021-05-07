Шумилин: праздник 9 Мая символизирует героическое прошлое наших отцов и дедов

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в преддверии празднования Дня Победы возложил цветы к памятнику преподавателям и студентам Белорусского государственного университета физической культуры, павшим в борьбе за свободу и независимость Родины, сообщили в пресс-службе ГКНТ.

"Эхо войны затронуло каждого жителя нашей страны. Только по официальным данным, в годы Великой Отечественной войны погибли 3 млн белорусов - почти каждый третий. За этими цифрами не просто жизни людей, а целые истории и судьбы, наполненные патриотизмом, мужеством и глубочайшей, самоотверженной любовью к своей Родине. Это величайший подвиг нашего народа во имя будущих поколений, процветания и независимости Республики Беларусь", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что это место символично вдвойне. "Оно показывает, что в годы Великой Отечественной войны молодежь, творческая интеллигенция стояли плечом к плечу, защищая свою страну, и отдавали за это свои жизни. О чем мы, потомки великих победителей, будем помнить всегда. 9 Мая - это святой праздник для людей всех поколений, который символизирует героическое прошлое наших отцов и дедов. Мы - народ-победитель, и наша победа будет жить в веках", - подчеркнул председатель ГКНТ.

В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники и специалисты ГУ "Национальный центр интеллектуальной собственности", Республиканской научно-технической библиотеки, Белорусского инновационного фонда и ГУ "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы".