Штраф более 2 млн рублей получил производитель антисептиков за нарушение ценообразования

Комитетом государственного контроля Могилевской области осуществляется постоянный контроль за выполнением поручений Главы государства о недопущении необоснованного роста цен на товары и услуги. Такие нарушения выявляются не только в торговых объектах, но и у производителей товаров.

- Нарушителям необходимо знать, что размеры штрафов за такие деяния могут быть очень большими (в двукратном размере от завышенной суммы), - напомнили в КГК региона. - Так, в ходе поверки одного из производителей антисептических средств контролерами выявлено завышение более чем в 10 раз предельного норматива рентабельности при производстве и реализации продукции за счет необоснованного завышения в плановых калькуляциях фонда оплаты труда, а также общепроизводственных затрат. Общая сумма незаконного дохода превысила 1 млн. рублей. Размер штрафа за данные нарушения составил более 2 млн. рублей.