Шоу «Звездный путь»: участники из Могилевщины поразили зрителей и жюри

Еще один шаг к финалу на неделе сделали участники самого громкого шоу на ОНТ – «Звездный путь». Шоу новое, но уже смело можно сказать, что зрители его оценили и полюбили. Подтверждение тому – высокие телевизионные рейтинги, что, говоря нашим, телевизионным языком, есть отражение по-настоящему народного статуса проекта.

В этот раз в вокальном мастерстве соревновались могилевчане. Воспитательница детского сада с оперным пением, многодетный папа в цыганском образе – это и еще немало интересного наши зрители увидели накануне. Поволноваться, особенно землякам, пришлось! А вот какие страсти остались за кадром, знает Анна Волковец.

Еще на прошлой неделе в свою вечернюю смену Игорь Табунов разгружал очередную партию продуктов на родном предприятии Могилева, правда, при этом называл себя большим фантазером по жизни…

«Можно представить, что это квест, игра, и тебе нужно ходить собирать: собирать масло, собирать сметану, собирать сырки. Приходится фантазировать – без этого никак».

А в эту субботу на глазах всей страны он уже стоял на сцене в окружении участниц конкурса «Мисс Беларусь», посвящая женской красоте свою песню. Мечта сбылась на народном шоу «Звездный путь». И, кажется, все по своим эмоциям от этого выступления смогли прочувствовать – делая что-то по зову души, можно действительно попасть в самое сердце и зрителей, и даже мэтров шоу-бизнеса.

«Фантазии Игоря, наверное, сбылись! Столько красоты! Столько мощи. Столько вокала на сцене! Такое попадание в ноты! Ты молодец! Ты крутой! Я очень горжусь, что судьба свела с таким человеком, как ты!»

Пять продюсеров каждую неделю, меняя жизнь своих подопечных, меняются сами. Ведь даже для профессионалов своего дела подготовить к телевизионному выступлению человека, который всю жизнь мечтал, но никогда не был на большой сцене, – история необычная и очень привлекательная. Со всеми 30 участниками проекта они напишут ее с удовольствием.

Валерий Шмат, заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»: «Эти люди за маленький промежуток времени, за маленький отрезок времени они реально перебороли себя, они сделали невозможное, и мы вместе с ними! Вокально, сценически и даже человеческие качества очень многие проявились. Но это время показало, кто есть кто, и я очень доволен своими подопечными, потому что они сделали все возможное, а некоторые даже невозможное!»

А еще невозможное – это когда вчера в музыкальном зале детского сада с песенками для тех, кто чуть старше трех. А сегодня – с арией Лауретты с экранов телевизора.

«Мне все время говорили: "Елена Владимировна, ну когда вы уже пойдете на какой-нибудь кастинг сходите?" Просили-просили, сходила – и тут вот!»

В следующий раз Каролина Ефремова выступит уже в полуфинале шоу, ведь на «Звездном пути» выступлений Могилевской области она получила самые высокие оценки продюсеров.

И Елене Васильевой помогли… телезрители! Услышав, как поет тренер по волейболу с экономическим образованием, а еще увидев, как она парит над сценой и растворяется в творчестве, ее тоже не отпустили после первого выступления и теперь ждут в полуфинале.

Но «Звездный путь» – это не о соревновании. Телеканала ОНТ совместно с белорусской Федерацией профсоюзов и Музыкальной медиакомпанией придумали шоу таким, чтобы история каждого участника становилась для кого-то примером, для кого-то вдохновением или поводом задуматься. Ведь можно всю жизнь очень хотеть, а можно сделать шаг – и все изменить.

«Я всю жизнь был зажат, очень стеснительный и благодаря музыке смог пройти этот порог барьер! Первый раз выйдя на сцену, я понял, что это новая жизнь. Новые возможности!»

И, пожалуй, уместно снова напомнить – в проекте среди участников нет ни одного профессионального музыканта. Это было главным критерием отбора. А вот победитель шоу гарантированно подпишет свой первый контракт с продюсерским центром. Хотя у всех, кто становится на «Звездный путь», прямо на ваших глазах действительно может измениться все.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, композитор, продюсер: «Я настраиваю своих ребят, что мы не боремся ни с кем и ни за что! Мы получаем удовольствие и делаем классное видео для YouTube, чтобы это осталось в истории. Если кто-то куда-то проходит – это приятный бонус! Наши ребята, которых я отобрал, у них теперь всегда есть мой телефон, и они могут позвонить мне с любым предложением. И это все пригодится! Когда – я не знаю, но оно пригодится!»

После двух концертов в эфире рейтинги «Звездного пути» уже бьют рекорды среди развлекательных программ. И это лишь доказывает, что далеко не всегда для привлечения внимания нужны блеск и эпатаж. «Звездный путь» – это истории про нашу жизнь и про людей, которые живут на соседней улице или работают на вашем предприятии. Этот проект помогает поверить, что следовать за музыкой души можно вне зависимости от возраста, профессии и региона, в котором мы живем.

Каждую субботу в 18:00 мы продолжим следить за тем, как много может человек, если от желания горят глаза и замирает сердце. Осторожно, энергетика передается через экран!