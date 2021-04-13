Шоу X-Factor в Беларуси ждет вас!

Попробовать свои силы могут все желающие от 16 лет и старше.

Претендентов будут оценивать в 4 категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

Все, кто планирует посетить живые прослушивания в своем городе, должны обязательно пройти предварительную регистрацию на сайте www.tvr.by или по ссылке в шапке профиля Instagram @xfactorbelarus.

Те, у кого не получится прийти на личную встречу с организаторами, смогут опубликовать видео своего выступления на личной странице в Instagram с обязательными хештегами #XFactorBelarus и #XFactor_кастинг_Беларусь.

За новостями проекта можно следить в Facebook и Instagram. Проект также представлен в «Одноклассниках», «ВКонтакте», TikTok и на YouTube.

Накануне предкастинга зарегистрировавшиеся участники получат смс-сообщения с указанием даты, времени и адреса проведения прослушивания.