«Школьный базар» начнет работу в Бобруйске с 30 июля

С целью более полного удовлетворения покупательского ассортимента в городе с 30 июля по 5 сентября 2021 г. организована работа ярмарки «Школьный базар» по ул. Социалистической (на пешеходной зоне – от ул. К.Маркса до ул. Дзержинского) с режимом работы: ежедневно с 09:00 до 16:00, выходной день – понедельник, а также у магазина «Универмаг» БОАО «Промторг» (ул. Горького, 29) организована реализация школьного ассортимента товаров с режимом работы: ежедневно с 10:00 до 17:00.

Субъектами торговли представлены в широком ассортименте швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности отечественных производителей.

Приглашаем посетить ярмарку!