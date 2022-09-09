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Спорт

Школьников зовут на хоккей

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Школьников зовут на хоккей

Ведется набор мальчиков и девочек 2014, 2015, 2016 года рождения для занятий хоккеем с шайбой в «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена».

Обучение – бесплатное! Ребятам выдается игровая форма и амуниция.

Плюсы занятия хоккеем:

  • тренируются практически все группы мышц;
  • улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
  • повышается иммунитет;
  • улучшается координация и моторика ребенка;
  • развивается быстрота реакции.

Важно! Поскольку тренировки спортсменов предполагают серьёзные нагрузки, все воспитанники ДЮСШ ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +375 29 275-19-94 (2014 г.р.), +375 44 555-56-72 (2015 г.р.), +375 29 637-44-82 (2016 г.р.), либо по адресу: г.Бобруйск, ул. Карбышева, 11.

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