Школьников зовут на хоккей

Ведется набор мальчиков и девочек 2014, 2015, 2016 года рождения для занятий хоккеем с шайбой в «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена».

Обучение – бесплатное! Ребятам выдается игровая форма и амуниция.

Плюсы занятия хоккеем:

тренируются практически все группы мышц;

улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой системы;

повышается иммунитет;

улучшается координация и моторика ребенка;

развивается быстрота реакции.

Важно! Поскольку тренировки спортсменов предполагают серьёзные нагрузки, все воспитанники ДЮСШ ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +375 29 275-19-94 (2014 г.р.), +375 44 555-56-72 (2015 г.р.), +375 29 637-44-82 (2016 г.р.), либо по адресу: г.Бобруйск, ул. Карбышева, 11.