Широкое применение отечественной вакцины от COVID-19 планируется начать в Беларуси в 2024 году

В этой связи он заметил, что состав вакцины, например, против гриппа пересматривается к каждому эпидсезону с учетом прогнозов циркулирования тех или иных штаммов. Сейчас циркулирует H1N1, но "мы его не ощущаем, так как противогриппозная вакцина включает этот штамм", заметил министр. Те, кто привился, уже имеет сформированный иммунитет против этой инфекции.

Что касается вакцины против коронавируса, были разговоры о том, чтобы включить в ее состав такие варианты, как омикрон, кентавр, кракен и др. "Но уханьский штамм как основа достаточно хорошо работает. Вакцинация - это не вопрос о том, чтобы исключить случаи заболевания вообще, вакцинация - это прежде всего вопрос переносимости человеком данной инфекции в гораздо более легкой форме", - заметил министр.

Благодаря созданной платформе при необходимости в состав вакцины против коронавируса можно будет внести изменения, и это не вызовет сложностей, добавил министр.

Дмитрий Пиневич заметил, что в коллективе, который работает над вакциной, достаточно большой удельный вес молодых ученых. "Сплав опыта и молодости, задора, инновационности очень важен во всех направлениях", - подчеркнул он.

Министр также рассказал о текущей эпидситуации в стране. В частности, коронавирус "могли бы снять как проблему, которая для нас важна, но мы ее мониторим", отметил он. В целом циркулируют коронавирус, грипп, респираторные вирусы, и все они имеют в чем-то схожие клинические симптомы. Болеют дети, люди старшей возрастной ситуации, что является обычной сезонной ситуацией, отметил он.