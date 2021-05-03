Шестиклассница из Бобруйска помогла спасти человека

На прошлой неделе работники МЧС посетили среднюю школу №21 с приятной миссией. Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин вручил благодарственное письмо учащейся 6 «Б» класса Дарье Шило. 12-летняя девочка неравнодушным поступком помогла спасти человека от гибели на пожаре. Не прошла мимо чужой беды и правильно сориентировалась в опасной ситуации.

– Я возвращалась из школы домой и заметила задымление. Сразу подумала, что горит поле, решила пойти посмотреть обстановку. Увидела, что из дома моих соседей идет дым и услышала звук пожарного извещателя. Подошла ближе: дверь была открыта, – рассказала Дарья Шило. – Я быстро побежала за взрослыми к себе домой. Они вызвали МЧС, а папа помог достать человека из огня. Благодаря тому, что в школе нас обучали, как действовать в таких случаях, и родители тоже говорили об осторожности, я не растерялась и знала, что делать. Когда мне в классе вручили благодарственное письмо, одноклассники были очень удивлены и расспрашивали, как все происходило. Мне приятно, что я помогла спасти чью-то жизнь.