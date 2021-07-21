Сгорела дача. Бобруйчанке требуется помощь по вывозу мусора

Бывает так, что дачный дом с печным отоплением и удобствами во дворе становится уютнее и роднее городской квартиры. Если не ждет работа, там можно провести все лето с родными и близкими, поработать в саду и огороде. Такой дом, простой и уютный на берегу реки, был и у бобруйчанки Валентины Краснюковой. Это имя безусловно будет знакомо многим бобруйчанам. Валентина Адамовна более 50 лет преподавала в детской школе искусств №1 им. Е. К. Тикоцкого по классу баяна.

На прошлой неделе в дачном кооперативе «Голынка» произошел пожар, в результате которого дом женщины сгорел. Все имущество в нем полностью уничтожено. К счастью, никто не пострадал. Дачный дом начинал строить покойный муж, заканчивали уже с дочерьми. Предполагаемая причина возгорания – банальная неполадка электропроводки. Произошло короткое замыкание, и в считанные часы дом превратился в обугленные руины. Однако есть то, что от него осталось – кирпичная кладка стен с растрескавшимися кирпичами и горы горелого мусора. Валентина Александровна уверена, что дети и внуки оправятся от случившегося и возведут новое, возможно, лучше прежнего, строение, но сейчас нужно разбить кирпичную кладку, погрузить и вывезти мусор. Ближайший полигон отходов находится в Вишневке. К слову, дачный дом застрахован не был (предвидеть подобное никто не мог). Все, кто готов оказать помощь в разборке завалов и вывозе мусора, могут позвонить по телефону: 8(029) 643-71-47.