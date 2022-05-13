Сезон охоты на самца косули открывается с 15 мая

Сезон охоты на самца европейской косули открывается с 15 мая. Об этом сообщает Мogilevnews со ссылкой на Белорусское общество охотников и рыболовов.

- В соответствии с правилами охоты и правилами ведения охотничьего хозяйства с 15 мая в Беларуси открывается сезон охоты на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста. Сезон продлится по 30 сентября, - рассказали в БООР. - Охотиться можно ружейным способом из засады и с подхода. При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное охотничье оружие (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью), а также охотничьи луки и арбалеты.

Напомним, в мае также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цаплю.