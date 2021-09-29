Серия краж из домов в Круглянском районе – судебные эксперты помогли установить личность подозреваемого

Пять случаев – три в деревне Шупени и два в деревне Пригани-3 – очень схожих между собой. Злоумышленник, чтобы проникнуть в чужой дом, либо выставлял оконное стекло, либо взламывал дверь, либо входил беспрепятственно, пользуясь отсутствием запирающего устройства. Потерпевшие заявляли о пропаже велосипеда, электроплитки, постельных принадлежностей, продуктов питания и иных личных вещей.

Во всех случаях для установления обстоятельств следственно-оперативными группами с привлечением специалиста Государственного комитета судебных экспертиз проведены осмотры мест происшествий.

При осмотре одного из домов специалистом ГКСЭ выявлены следы рук на оконной раме. При проверке изъятых следов по базе «АДИС» управления ГКСЭ по Могилевской области установлено, что следы оставлены ранее судимым жителем г.Круглое, 1972 года рождения.

В третьем доме, по словам заявителя, ничего не пропало, однако хозяин заметил следы присутствия незванного гостя – в доме остались чужие вещи: электроплитка, одеяла, подушки и иные предметы. На банке кофе специалистом ГКСЭ выявлен еще один след руки. Результаты проверки по базе дактилоскопических учетов показали, что изъятый след оставлен все тем же 49-летним мужчиной. Информация об идентификации следов судебными экспертами направлена правоохранителям, что позволило сотрудникам милиции задержать мужчину, когда тот уже направлялся за пределы Могилевской области. Следователями по данным фактам возбуждены уголовные дела. Также установлено что, именно о хищении этих вещей заявляли потерпевшие.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено для рассмотрения в суд Круглянского района.