Сергей Смаль, тренер Ванессы, делится своими впечатлениями (видео)
БЕЛТА и TeamBY 127 0
В поединке за бронзу в весовой категории 53 кг белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.
Бобруйчанка вышла на ковер мобилизованная и, отразив стартовый натиск соперницы, смогла уловить момент для броска через бедро. Затем последовало удержание, и судьи дали сигнал к завершению схватки, которая окончилась досрочной победой белоруски.
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