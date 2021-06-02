Мир не без добрых людей! Сердечная благодарность Юрию Костенкову – директору ЧПУП «ЮниксОбувь»

Учреждение образования «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж» сердечно благодарит Юрия Васильевича Костенкова, директора ЧПУП «ЮниксОбувь», за человеколюбие и благотворительность.

Предприятием на безвозмездной основе по индивидуальному заказу была сшита обувь из натуральной кожи для учащегося-сироты Воробьева Станислава Викторовича, выздоравливающего после получения тяжелой травмы. По рекомендации врачей для восстановления утраченных двигательных функций понадобилась обувь, хорошо фиксирующая стопу и голень.

Сложность заключалась в том, что за 3 месяца неподвижности, проведенные на больничной койке, мышцы у хорошо тренированного спортивного парня настолько ослабли и уменьшились в объеме, что подобрать обувь из магазина оказалось невозможно.

«ЮниксОбувь» не только предложило подходящую модель ботинок с высокими берцами, но и по собственной инициативе вызвалось сшить их для сироты по индивидуальным меркам совершенно бесплатно. Сейчас удобные «берцы» из натуральной кожи не только фиксируют ногу Станислава в правильном положении при ходьбе, но и помогают ему вновь почувствовать себя в молодежном строю.

Огромное спасибо ЧПУП «ЮниксОбувь», всем, принимавшим участие в пошиве обувь для нашего Станислава, и ее замечательному руководителю – Юрию Васильевичу Костенкову!

Желаем благополучия и процветания предприятию и всем его сотрудникам!