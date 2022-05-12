Семья — духовный фундамент в развитии страны. В Бобруйске проходит X Международный фестиваль «Счастье в детях»
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