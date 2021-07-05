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Общество

Семинар по вопросам энергосбережения пройдет в Бобруйске 7 июля

mogilevnews 138 0

Семинар по вопросам энергосбережения пройдет в Бобруйске 7 июля

Бесплатный семинар проведет в здании Бобруйского горисполкома Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Его участниками станут специалисты из Бобруйска, Осиповичского, Кировского и Бобруйского районов.

Участие в семинаре позволит приобрести или обновить знания по составлению программ по энергосбережению, расчету технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий, нормированию топливно-энергетических ресурсов, заполнению отчетности по формам "4-энергосбережение (Госстандарт)" и "Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)". А также познакомиться с изменениями в законодательстве в части энергосбережения и получить ответы на интересующие вопросы в сфере энергосбережения.

Участникам мероприятия необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим.

Начало семинара в 10.00.

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