Семейный теневой театр «Дударыкі» из Кировска – призеры престижного фестиваля “Маяк”

В онлайн-формате проходил фестиваль театров теней «Маяк», организованный Санкт-Петербургской одноименной мастерской театра теней и школой «Дар речи». Участниками стали теневые театры из России и Беларуси. Конкурсная часть была организована по нескольким номинациям: семейный театр теней, детское творчество, «струны души» – для взрослых коллективов.

Участие в фестивале принял семейный теневой театр «Дударыкі», организованный волонтерами Кировского Свято-Покровского храма Юрием и Мариной Дударенко и их сыном Тимофеем. Они демонстрировали спектакль по легенде Сельмы Лагерлёф «Красношейка». В итоге представители Кировщины стали призерами фестиваля в номинации «Семейный театр теней».

Основательница «Дударыкаў» Марина Дударенко рассказала о том, как все начиналось: «Старт нашему захватывающему путешествию в мир теней был дан, когда у нас родился сын Тимофей. Хотелось и развлекать, и развивать ребенка одновременно. И это дало свои плоды: у Тимофея никогда не было проблем с развитием речи, у него богатое воображение, может детально пересказывать любые сказки.

Долгое время мы не показывали своих спектаклей широкой публике. Наша волонтерская деятельность при Свято-Покровском храме подтолкнула к решению ставить спектакли для воспитанников воскресной школы и подопечного детского сада, а также взрослых людей с инвалидностью, именно они сейчас и являются нашими основными зрителями.

В настоящее время театр теней помогает нам рассказывать о Боге в интересной и, надеемся, затрагивающей тонкие струны души форме».

Первой постановкой театра теней семьи Дударенко была новогодняя сказка о снеговике, потерявшем свой нос, и о зайчишке, который, найдя морковку, не съел ее (хотя очень хотел), а постарался вернуть другу.

Сейчас в репертуаре «Дударыкаў» много различных спектаклей, но основными они считают «Щелкунчик и мышиный король» по мотивам рождественской повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, «Красношейку» и «Не буду просить прощения» по сказке Софьи Прокофьевой.

Теневые спектакли семьи Дударенко являются одними из наиболее ярких номеров в творческой программе фестиваля православной культуры «Спадчына», который организуется на приходе Покровского храма.

С представлениями волонтеры посещают детский сад №4 г.Кировска и отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского районного центра социального обслуживания населения, а также десткое православное поселение «Отрада», которое организовано на приходе храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в д.Чигиринка.

Автор этих строк сама неединожды была зрителем на спектаклях «Дударыкаў». Представления всегда отличаются интересными декорациями, эмоциональностью и необычной подачей материала, полезного для души. После просмотров непременно задумываешься о любви, сострадании, прощении, взаимопомощи, милосердии…

К примеру, «Красношейка», которая была продемонстрирована участникам «Спадчыны-2021», – это удивительное сказание об исполнении заветной мечты маленькой птички и ее глубокой жалости к ужасным страданиям Христа, распятого на Кресте, – не оставило равнодушным ни детей, ни взрослых. Эмоцианальная подача материала, проникнутая душевным трепетом и искренностью, вызвала слезы на глазах зрителей и умиление.

Кроме всего прочего, такой опыт организации совместного семейного творчества стал примером для некоторых прихожан Покровской церкви и на приходе появилось несколько семейных теневых театров. Уже стало доброй традицицей в дни рождественских святок проводить в воскресной школе показы домашних теневых театров, мастер-классы по их подготовке.

В завершении нашей беседы Марина Дударенко отметила, что увлечение теневым театром для их семьи на данный момент – это способ говорить о Боге и возможность развивать, в первую очередь у детей, основополагающие нравственные качества.