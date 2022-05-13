Семейный капитал назначен более 12 тысячам семей в Могилевской области

Более 12 тысяч многодетных семей Могилевской области сегодня имеют депозитные счета по программе «Семейный капитал», сообщает Мogilevnews. С 1 января 2020 года семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами семейного капитала досрочно.

Всего с 2020 года в области более 5 тысяч многодетных семей воспользовались данным правом.

- Важным в семейном капитале является и то, что его можно расходовать, в том числе по частям, на одного или нескольких членов семьи и по разным направлениям. То есть программа максимально учитывает интересы всех членов семьи, - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могоблисполкома Вероника Демидова.

Порядок досрочного распоряжения средствами семейного капитала меняется с учетом потребностей многодетных семей. Так, с 1 января 2022 года семьям предоставлено право досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий: приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения; погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приема задолженности). Семейный капитал также может быть досрочно использован на получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси, предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.

15 мая отмечается Международный день семьи. В Могилеве и области проходят различные мероприятия, приуроченные к этой дате.