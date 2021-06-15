Семейная атмосфера «Теплого дома»

Светлые, просторные и очень уютные комнаты, удобная мебель, на стенах – картины, на полках – поделки, сделанные руками воспитанников. В Центре дневного пребывания для молодых людей со множественными нарушениями в развитии сразу ощущаются спокойная домашняя обстановка и добрая аура. Сюда приходят ребята 18+ с тяжелыми формами инвалидности. И хотя по возрасту они уже взрослые, по развитию – дети, за которыми нужно постоянно присматривать.

Председатель Бобруйской первичной организации «Надежда» ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-­инвалидам и молодым инвалидам» и заведующий центром Ирина Винтерман рассказала, что еще в 2015 году опробовали проект «Поможем друг другу»: семьи, воспитывающие детей с более легкой степенью утраты здоровья, помогали родителям, у которых ребята с тяжелыми нарушениями развития. Кто лучше поймет, поделится опытом и даст совет, как не те, у кого подобные проблемы? Проект показал, что такая поддержка необходима, поэтому решили открыть центр, где молодые инвалиды со мно­жественными ограничениями, с умственными нарушениями могли бы собираться вместе.

Это заведение появилось в нашем городе в июне 2019 года благодаря организации «Надежда» и при поддержке администрации Первомайского района, благотворительного швейцарского фонда Lifeline. Кстати, центр был создан буквально руками родителей, которые на средства спонсора сами провели весь ремонт в помещении: залили пол бетоном, поклеили обои, положили плитку в санузлах, обустроили и навели везде порядок. В центре начал работать социальный проект «Теплый дом». Главная его задача – улучшить качество жизни особенных молодых людей и дать передышку их мамам, которые годами ухаживают за неизлечимо больными взрослыми детьми без выходных и отпусков 24 часа в сутки.

Ты не одинок

Утром мамы приводят в центр сыновей и дочерей и до 17 часов могут спокойно заниматься своими делами: сходить за покупками, в поликлинику, в гости, решить необходимые житейские вопросы и просто отдохнуть. Воспитанники (их здесь называют «наши дети») находятся весь день под надежным присмотром сотрудников и волонтеров.

– Наш центр уникален тем, что в нем работают только те родители, которые сами воспитывают детей-инвалидов. Мамы прошли специальное профессиональное обучение по уходу за молодыми людьми со множественными нарушениями и получили соответствующие сертификаты.

Развиваем у наших детей приобретенные навыки, культуру поведения и общения, учим пользоваться бытовой техникой, вести себя в быту. Помогаем раскрыть их потенциал и научить чему-то новому. Среди членов организации «Надежда» очень много волонтеров. Они приходят в свободное время заниматься с ребятами. К примеру, одна женщина (пока ее сын находится в центре коррекционно-развивающего обучения) пару часов занимается с молодыми инвалидами декоративно-­прикладным искусством, – рассказывает Ирина Винтерман. – Но самое важное предназначение проекта «Теплый дом», наверное, в том, чтобы дети и родители не замыкались в четырех стенах дома, а общались с другими семьями и сверстниками, с равными и похожими на них. Чтобы молодые люди могли найти занятия по интересам, дать возможность им интегрироваться в общество и не чувствовать себя ущемленными. Чтобы общество приняло и не боялось таких ребят. Они искренние, очень добрые, не умеют обманывать. Всего к нам приходят 28 человек.

Воспитанники

В привычном расписании релаксиру­ющая гимнастика, развивающие игры, рукоделие и творчество по интересам. В одной комнате с несколькими ребятами занимаются упражнениями на расслабление мышц, в другой – сотрудник Светлана Геннадьевна проводит образовательные занятия: читают и изучают расположение на карте белорусских городов. Пока все заняты, Ирина Михайловна тихонько рассказывает о воспитанниках.

– Олег – наш чемпион, ездил на паралимпийские соревнования, очень хорошо играет в теннис, посещает Ледовый дворец, тренажерный зал. Раньше увлекался творчеством и даже участвовал с работами в городской выставке, а сейчас на первом месте у него спорт. У Юрика синдром Дауна, он хотя и не разговаривает, но все понимает, очень живой и подвижный, любит играть. Егор аутист, ходит в наш коллектив и понемногу раскрепощается, общается, учится всему, любит рукоделием заниматься, убирать и подметать в комнате. Вадим хорошо вышивает, – Ирина Винтерман знает об особенностях каждого, о чертах характера и увлечениях.

Мы нужны

В день центр могут посещать около 10 молодых инвалидов, и каждый приходит сюда не более двух раз в неделю. Одновременно находятся с ребятами 4 сотрудника. Рабочий день у них – полдня 4 раза в неделю, ведь дома ждут свои особенные дети. Волонтеры уделяют несколько часов свободного времени. Родитель-волонтер Анна Мухортова приводит в центр сына Дмитрия и помогает проводить занятия с другими ребятами.

– Это колоссальная поддержка для родителей. Не устану повторять, что нужно отдыхать маме, но нужно отдыхать и ребенку. Здесь дети в своей среде, они общаются между собой, заняты полезными делами, а мама имеет возможность уделить время себе. Это очень и очень важно. Я ухаживаю за ребенком-­инвалидом много лет. Понятно, что по своей профессии уже не пойду работать. Теперь у меня в этом центре интересная, насыщенная жизнь, которую очень люб­лю, и я знаю, что нужна здесь.

Поддержка

В центре дневного пребывания много специальных приспособлений и тренажеров для спортивно-оздоровительных занятий. С этого года к молодым инвалидам приходит профессиональный массажист. Ребята посещают выставки, для них организованы экскурсионные поездки, культурные мероприятия.

– Недавно возили детей на завод «Бел­АЗ», знакомили, как выпускают такие машины-гиганты. Им очень понравилось. Постоянно ходим на разные выставки, в музеи. Были недавно на выставке пауков, на днях – в кинотеатре, – говорит Ирина Михайловна. – Нам очень помогает швейцарский благотворительный фонд Lifeline, который финансово поддерживает «Надежду» несколько лет. Еще активно сотрудничаем с директором «Бобруйск-Арены» Александром Расиным (с его подачи нам помогли с мебелью, предоставляют залы для занятий), с ТЦСОНом Первомайского района, базой отдыха «Мир», проводим с ними совместные мероприятия. Это замечательная поддержка, ведь прежде всего нашим ребятам необходимы внимание и понимание окружающих в обществе.

Маргарита Бушуева. Фото Виктории Сепсалевой.