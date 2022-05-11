Семь ведущих корпораций Японии потеряли из-за антироссийских санкций свыше $2 млрд, сообщает RT со ссылкой на газету Sankei.

Издание суммировало данные об убытках из статистических отчетов Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni по состоянию на 31 марта.

В сумму потерь включили сокращение рыночной цены активов корпораций в России, в том числе нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Тем временем госдолг Японии достиг крупнейшей в своей истории суммы и превысил $9,5 трлн. Как сообщила газета Yomiuri со ссылкой на Министерство финансов, он растет уже шесть лет подряд.