Семь ведущих корпораций Японии потеряли из-за антироссийских санкций свыше $2 млрд
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Семь ведущих корпораций Японии потеряли из-за антироссийских санкций свыше $2 млрд, сообщает RT со ссылкой на газету Sankei.
Издание суммировало данные об убытках из статистических отчетов Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni по состоянию на 31 марта.
В сумму потерь включили сокращение рыночной цены активов корпораций в России, в том числе нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
Тем временем госдолг Японии достиг крупнейшей в своей истории суммы и превысил $9,5 трлн. Как сообщила газета Yomiuri со ссылкой на Министерство финансов, он растет уже шесть лет подряд.
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