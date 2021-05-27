Сельхозтехника «Бобруйскагромаша» представлена на агропромышленной выставке в Краснодарском крае

С 25 по 28 мая в Усть-Лабинске (Краснодарский край) проходит крупнейшая в России агропромышленная выставка с полевой демонстрацией техники и технологий «Золотая нива», на которой более 370 компаний из 16 стран мира на площади 100 тысячах квадратных метрах представили лучшие достижения мирового сельхозмашиностроения.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с ООО «ТД «Бобруйскагромаш» и с ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» представило к демонстрационному показу широкую линейку сельскохозяйственной техники. Гости выставки смогли ознакомиться как с хорошо известными и отлично зарекомендовавшими себя машинами, такими как пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145, косилка дисковая навесная КДН-210,так и с новинками «Бобруйскагромаш» - машинами для внесения жидких органических удобрений МЖТ-3 и МЖТ-Ф-6 (оцинкованная). Уже первый день выставки показал заинтересованность российских потребителей в технике «Бобруйскагромаш».