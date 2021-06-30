Сегодня в Молодежном парке пройдет традиционный районный культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!»

30 июня с 16.00 до 19.00 в Молодежном парке состоится традиционный районный культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!».

Программа праздника интересная и насыщенная. Любители активного отдыха смогут принять участие в таких состязаниях как метание воздушных шаров, наполненных водой, дартс, футбольное пенальти, силачи (поднятие гири), соревнования по катанию на самокате.

Пройдет традиционное состязание для самых маленьких жителей района «Ползунки» Участники: дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года (дистанция 15 метров) с 17.00 до 17.30 .

Всех победителей соревнований ждут призы и подарки.

На концертной площадке праздничное настроение гостям мероприятия создадут участники творческих коллективов района.

Юные горожане смогут покататься на пони, развлечься на детской площадке.

Ждем Вас, дорогие Первомайцы!

Надеемся на Ваше активное участие в празднике!­

Администрация Первомайского района города Бобруйска