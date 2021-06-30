Сегодня в Молодежном парке пройдет традиционный районный культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!»
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30 июня с 16.00 до 19.00 в Молодежном парке состоится традиционный районный культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!».
Программа праздника интересная и насыщенная. Любители активного отдыха смогут принять участие в таких состязаниях как метание воздушных шаров, наполненных водой, дартс, футбольное пенальти, силачи (поднятие гири), соревнования по катанию на самокате.
Пройдет традиционное состязание для самых маленьких жителей района «Ползунки» Участники: дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года (дистанция 15 метров) с 17.00 до 17.30 .
Всех победителей соревнований ждут призы и подарки.
На концертной площадке праздничное настроение гостям мероприятия создадут участники творческих коллективов района.
Юные горожане смогут покататься на пони, развлечься на детской площадке.
Ждем Вас, дорогие Первомайцы!
Надеемся на Ваше активное участие в празднике!