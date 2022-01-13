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Сегодня в Бобруйском филиале ОАО «БКК «Домочай» была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

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Сегодня в Бобруйском филиале ОАО «БКК «Домочай» была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

13 января в Бобруйском филиале ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" с сотрудниками предприятия встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая.

 

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