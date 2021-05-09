Сегодня в Бобруйске пройдет автопробег «Спасибо деду за Победу!»

Дорогие Бобруйчане и гости нашего города! 9 мая в Бобруйске, пройдет ежегодный автопробег, посвященный 76-й годовщине ВОВ.

Сбор автоколонны планируется в 14.00 в районе ХК «Бобруйск» (улица Оппермана).

Маршрут автопробега: улица Оппермана - улица Карбышева – улица Минская – поселок Сычково.

До начала мероприятия состоится конкурс на лучшее тематическое украшение автомобиля.

1)12.00-13.00: конкурс на праздничное оформление автомобиля;

2) 13.00-14.00: сбор участников и построение автоколонны на задней парковки "Бобруйск-Арена" (ул. Оппермана);

3) 14.00-14.40: отправление автоколонны по маршруту: ул. Карбышева - до мемориального комплекса "Курган Славы" д. Сычково;

4) 14.45-15.00: вместе развернём самый большой в Могилёвской области; возложим; запустим в мирное небо воздушные шары;

5) 15.30-16.00: обратный маршрут автопробега до памятника "Георгия Победоносца";

Пока мы помним – мы живем!

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте».