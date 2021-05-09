Сегодня праздник входит в каждый дом! Прошла концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

76 лет отделяют нас от знаменательного события. Но подвиг героев, подаривших нам мир и свободу, не меркнут в памяти народной. На площади Победы на концертной площадке выступили художественные коллективы Бобруйска, которые посвятили свое творчество ветеранам Великой Отечественной войны и наследникам победителей.

Праздничную атмосферу создают в данный момент тематические площадки, расположенные на территории площади Победы, работа которых продлится до 20.00. Здесь представлены ретроуголки, фотозоны, творчество народных мастеров и ремесленников, военная техника, игровые зоны.