Сегодня 26 лет со дня первого в истории суверенной Беларуси республиканского референдума: народ избрал государственные символы

Все без исключения современные государства начинаются с символов. Важнейшие — герб, флаг, гимн. Именно их называют показателями национальной идентичности, духовными скрепами народа, гарантом преемственности поколений. Неотъемлемой частью независимости нашей страны стали государственные герб и флаг. Наряду с гимном они выполняют роль визитной карточки Беларуси, свидетельствуют о достижениях, историческом прошлом, современности и намерениях в будущем. В этом году двойной праздник мы отметим 9 мая. На День Победы выпадает День Государственного герба и Государственного флага, который отмечается каждое второе воскресенье мая. Вспомним родословную и заложенный в главные символы суверенитета страны сакральный смысл.

— За исходное историческое событие рождения белорусской государственной символики стоит принять I Всебелорусский съезд в декабре 1917 года. А прообразом символики — красное полотнище Социалистической Советской Республики Белоруссии, утвержденное в феврале 1919-го. Флаг, принятый в 1937 году и унифицированный со всеми символами республик Советского Союза, от общесоюзного отличался только тем, что под звездой, золотыми серпом и молотом была аббревиатура «БССР». Именно под ним Беларусь стала страной — победительницей в Великой Отечественной войне и страной — основателем ООН. К слову, в 1950—1951 годах руководство Советского Союза озаботилось проблемой: каждая союзная республика должна получить свой узнаваемый флаг. Очень бросалось в глаза: отчего это у Советского Союза на флагштоке перед штаб-квартирой ООН три полотна, почти ничем не отличающиеся друг от друга? Вот тогда-то и занялись разработкой символов, которые несли бы на себе национальную печать, отличались бы от аналогичных в других республиках, но при этом выражали идею пролетарской солидарности. Государственный флаг БССР, преемником которого называют современный Государственный флаг Беларуси, утвердили в 1951-м. Разработал художник Николай Гусев. Под ним республика успешно развивалась, был заложен социально-экономический, культурный потенциал, общественно-политический фундамент, на котором выросла современная Беларусь. 19 октября 1991 года на волне социальных процессов Верховный Совет принял законы о новых символах страны. Государственным флагом стал бело-красно-белый. Спустя четыре года в результате всенародного референдума принят знакомый нам всем современный государственный флаг, — рассказывает заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Сергей Третьяк.

Почему возник вопрос о смене государственных символов? В Нацио­нальном архиве Беларуси сохранились письма-обращения ветеранов войны, пенсионеров, представителей общественных объединений и других обычных граждан, которые просьбу сменить символику в начале 1990-х адресовали в высшие структуры государственного управления. Резонансные публикации ученых, политиков размещались в республиканских изданиях. Особого накала обсуждения достигли в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны с горечью констатировали, что возлагать венки к обелискам в честь павших советских воинов им придется в сопровождении государственной символики, вызывающей у них осознанное неприятие и отторжение. В архивных фондах есть письменные тому подтверждения. В районные советы организации ветеранов обращались ветераны войны, труда, Вооруженных Сил, пенсионеры, воины-интернационалисты.Время показало, писали они, что принятые в 1991 году законы о государственных флаге и гербе не работали на единение, консолидацию общества, наоборот, вызывали споры и делили народ на лагери. Авторы писем утверждали, что бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» отражали интересы только отдельных категорий людей, отвергающих вклад белорусского народа в Победу над фашизмом. Ветераны просили депутатов Верховного Совета в преддверии Дня Победы отменить действующую символику и принять новую, которая будет не разъединять, а объединять народ. Особо подчеркивали, что на поздравительных открытках должна быть размещена символика, под которой боролись с фашистами, а не символика их пособников.

По инициативе Александра Лукашенко 14 мая 1995 года состоялся первый в истории суверенной страны республиканский референдум. За предложенные им проекты символов высказалось 75 процентов от числа пришедших на избирательные участки. Решение легло в основу Указа «Об утверждении эталона Гос­ударственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь», изданного 7 июня 1995 года. В честь всенародного выбора установили официальный праздник.

— Как полагаете, Сергей Александрович, какие символические значения вложены в цвета и орнамент нашего государственного стяга?

— Государственный флаг — прямоугольное полотно, по горизонтали разделено на две разные по величине полосы: красную — сверху, зеленую — снизу. В основе орнамента узор «восходящее солнце», вытканный в 1917-м Матреной Маркевич. Цвета принято читать так: красный — символизирует цвет знамен Красной армии, кровь солдат, освободивших наши земли от фашистских захватчиков, подвиг белорусского народа; зеленый — лесные богатства, поля, надежду на возрождение; орнамент — национальный характер, духовную чистоту белорусов.

Главная миссия государственных символов в истории страны и народа, убежден собеседник, объединяющая:

— К слову, изображение герба тоже несколько раз претерпевало изменения. Даже после 1995 года вносились корректировки. Сначала исправили «ботаническую» ошибку: художники-разработчики почему-то цветы льна сделали шестилепестковыми, таких не бывает. Затем менялась цветовая гамма контура Беларуси и земного шара, разворачивали земной шар, чтобы был повернут к центру той частью, где размещена наша страна. Очередные корректировки внесли несколько месяцев назад. Например, контур государства вместо зеленого сделали золотым. Предположу, исходили из того, что золото — знак вечности, символ богатства, благосостояния. Золотой контур Беларуси в золотых лучах солнца демонстрирует, что страна благополучна и исполнена благосостояния. Интересный момент: герб нашей страны — один из немногих, на котором изображен контур государства. Его появление не случайно и свидетельствует о незыблемости границ, суверенитете, независимости Беларуси.

Свидетельством неподдельного пиетета и уважения к государственным символам стало возведение в 2013 году площади Государственного флага. Кто присутствовал на церемонии открытия лично или наблюдал ее по телевидению, помнит, какого накала достигали эмоции, когда невероятных размеров полотно взималось в небо. За три десятилетия независимости белорусский флаг летал в космос, а в эти дни вместе с нашим соотечественником космонавтом Олегом Новицким на орбите. Поднимался на высочайшие горные пики, бывал в Антарктиде. Он достойно представляет нашу страну на мировой арене, гордо развевается в моменты триумфа белорусских спортсменов на мировых первенствах. Государственные герб и флаг венчают все государственные учреждения страны. Каждое из таких проявлений свидетельствует о нашей независимости. А архитектурным ее воплощением можно назвать именно площадь Государственного флага, где собраны все символы белорусского суверенитета, в том числе герб и отлитый в бронзе текст национального гимна. Вместе с Дворцом Независимости она стала частью грандиозного градостроительного ансамбля.

— Место для столь значимого объекта выбрано не случайно. По этой магистрали расположены главные государственные объекты, Дворец Независимости, посольства иностранных государств. Иногда эту часть города еще называют воротами столицы. Всякий въезжающий по данному направлению в Минск непременно проезжает у площади Государственного флага. Добавлю, площади главных символов есть и в столицах других стран постсоветского пространства: Азербайджане, России, Казахстане, Таджикистане, — рассказывает Сергей Третьяк.

Все эти факты говорят о том, что мы, белорусы, должны использовать государственную символику и уважительно к ней относиться. Такое право, возможность, а также ответственность за надругательство над ней закреплены законодательно. После внесения изменений в закон о госсимволах поводов для использования флага стало больше. Речь идет о спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях, других торжественных и массовых событиях. Нести флаг в руках, крепить на фасаде своего дома может каждый из нас во время трудовых, семейных праздников, в другие даты. Условие прежнее — необходимое уважение.

— Популяризация госсимволики — нужная и важная работа. Если человек считает нужным установить госфлаг перед домом или вывесить над крыльцом, то мешать ему не надо. Другое дело, что иногда доходит до крайностей, когда размещают чуть ли не на пристройках. Добавлю, надругательство над символами уголовными кодексами всех стран мира трактуется как тяжкое преступление, надругательство над страной в целом. В зависимости от законодательства можно получить штраф, а то и реальный срок, — подчеркивает Сергей Третьяк.

Еще штрих, свидетельствующий об особом отношении белорусов к главным национальным символам. В Минске есть уникальный не только в масштабах республики, но и постсоветского пространства музей, посвященный современной белорусской государственности. Там собрана вся информация о нынешних гербе, флаге, гимне. Через несколько месяцев к 30-летию независимости Беларуси пройдет выставка, на ней в том числе покажут экспонаты, свидетельствующие о знаковых этапах строительства белорусской государственности. Известно, что почетное место займут эталонные образцы государственных герба и флага, которые хранятся в Национальном архиве Беларуси и относятся к категории особо ценных документов.