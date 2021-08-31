Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

Были обсуждены итоги прошедшей в Токио Олимпиады, результаты участия в ней белорусских атлетов. Глава государства подчеркнул, что важно сейчас сделать необходимые выводы и наметить шаги на будущее, определить, как выстраивать работу спортивной отрасли для достижения максимального результата. Как и прежде, помимо руководства НОК ответственность за это лежит на профильных министре и вице-премьере.

Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на важности подбора и выявления перспективных спортсменов, начиная с раннего возраста. Если планомерно и предметно этим не заниматься, то впоследствии не придется рассчитывать на высокие достижения, подчеркнул Президент.