Сборная Китая возглавляет медальный зачет Олимпиады, Беларусь на 49-м месте

Белорусские спортсмены сегодня завоевали третью медаль на XXXII летних Олимпийских играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем серебра в женской борьбе стала Ирина Курочкина, которая в финале весовой категории 57 кг уступила японской спортсменке Рисако Каваи. До этого белорусский батутист Иван Литвинович завоевал золотую олимпийскую медаль, а Максим Недосеков выиграл бронзу в прыжках в высоту. Сейчас сборная Беларуси занимает 49-е место в медальном зачете токийских Игр. Возглавляет список команда Китая, в копилке которой 74 награды (34, 24, 16). На второй позиции сборная США - 91 (29, 35, 27), третье место у спортсменов Японии - 46 (22, 10, 14). Четвертыми идут атлеты Австралии - 41 (17, 5, 19), замыкают пятерку лидеров россияне - 58 (16, 22, 20).

Всего сегодня было разыграно 27 комплектов олимпийских наград.

Вольная борьба. Женщины. До 57 кг

1. Рисако Каваи (Япония).

2. Ирина Курочкина (Беларусь).

3. Эвелина Николова (Болгария), Хелен Марулис (США).

Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг

1. Заур Угуев (Россия).

2. Кумар Рави (Индия).

3. Нурислам Санаев (Казахстан), Томас Гилман (США).

Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг

1. Дэвид Тейлор (США).

2. Хасан Яздани (Иран).

3. Артур Найфонов (Россия), Майлз Назем Амин (Сан-Марино).

Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия).

2. Криштоф Рашовски (Венгрия).

3. Грегорио Пальтриньери (Италия).

Легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пичардо (Португалия).

2. Чжу Ямин (Япония).

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо).

Легкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра

1. Райан Краузер (США).

2. Джо Матиас Ковач (США).

3. Томас Уолш (Новая Зеландия).

Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка).

2. Грант Холлоуэй (США).

3. Рональд Леви (Ямайка).

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

1. Массимо Стано (Италия).

2. Коки Икеда (Япония).

3. Тосикадзу Яманиси (Япония).

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом

1. Кэти Нейджотт (США).

2. Анжелика Сидорова (Россия).

3. Холли Брэдшоу (Великобритания).

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал

1. Стивен Гардинер (Багамские острова).

2. Антони Самбрано (Колумбия).

3. Кирани Джеймс (Гренада).

Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье.

1. Дамиан Уорнер (Канада).

2. Кевин Майер (Франция).

3. Эшли Молони (Австралия).

Легкая атлетика. Женщины. Семиборье

1. Нафиссату Тьям (Бельгия).

2. Анук Веттер (Нидерланды).

3. Эмма Остервегел (Нидерланды).

Скейтбординг. Мужчины. Парк

1. Киган Палмер (Австралия).

2. Педро Баррос (Бразилия).

3. Кори Джуно (США).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Шандор Тотка (Венгрия).

2. Манфреди Рицца (Италия).

3. Лиам Хит (Великобритания).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Невин Харрисон (США).

2. Лоренс Венсан-Лапуант (Канада).

3. Людмила Лузан (Украина).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия).

2. Тамара Чипеш (Венгрия).

3. Эмма Остранн Йергенсен (Дания).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м

1. Австралия.

2. Германия.

3. Чехия.

Бокс. Мужчины. До 57 кг

1. Альберт Батыргазиев (Россия).

2. Дьюк Рэган (США).

3. Ласаро Альварес (Куба), Самуэль Такий (Гана).

Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м

1. Цюань Хунчань (Китай).

2. Чэнь Юйси (Китай).

3. Мелисса Ву (Австралия).

Скалолазание. Мужчины

1. Альберто Лопес (Испания).

2. Натаниэль Коулман (США).

3. Якоб Шуберт (Австрия).

Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды).

2. Элесса Эндрюс (Новая Зеландия).

3. Лориан Генест (Канада).

Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум

1. Мэттью Уоллс (Великобритания).

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия).

3. Элиа Вивиани (Италия).

Хоккей на траве. Мужчины

1. Бельгия.

2. Австралия.

2. Индия.

Каратэ. Женщины. Ката

1. Сандра Санчес (Испания).

2. Кию Симидзу (Япония).

3. Вивьяна Боттаро (Италия), Лау Грейс (Гонконг).

Каратэ. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал

1. Стивен да Коста (Франция).

2. Эрай Шамдан (Турция).

3. Дархан Ассадилов (Казахстан), Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания).

Каратэ. Женщины. Кумитэ. До 55 кг

1. Ивет Горанова (Болгария).

2. Анжелика Терлюга (Украина).

3. Беттина Планк (Австрия), Вэнь Тцзуюнь (Китайский Тайбэй).

Настольный теннис. Женщины. Команды

1. Китай.

2. Япония.

3. Гонконг.