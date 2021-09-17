Самый новый праздник. Что думают бобруйчане о Дне народного единства?

В феврале этого года правительство нашей Родины сообщило, что «планируется проработать вопрос об установлении в Беларуси государственного праздника – Дня народного единства». К нему обещали подготовить закон о противодействии реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников. Так началась история самого молодого сегодня праздника рес­публики.

Иначально предлагалось выбрать между двумя днями – 17 сентября и 14 ноября. Первый вариант – это дата, когда «в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого произошло объединение Западной Белоруссии и БССР». Второй – день, когда «в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики». В итоге остановились на 17 сентября.



Пресс-служба Президента Беларуси Александра Лукашенко указала, что 17 сентября – день акта «исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора», и день этот «навсегда закрепился в национальной исторической традиции».значально предлагалось выбрать между двумя днями – 17 сентября и 14 ноября. Первый вариант – это дата, когда «в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого произошло объединение Западной Белоруссии и БССР». Второй – день, когда «в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики». В итоге остановились на 17 сентября.

А депутат Игорь Марзалюк заявил: «17 сентября мы должны оценивать так, как эту дату оценивали и в Западной, и в Восточной Белоруссии в 1939 году. А тогда ни один белорусский национальный деятель, в том числе с антикоммунистическими взглядами, не порицал и не выступал против объеди­нения».

Высказались и другие парламентарии, работники различных сфер, эксперты. «День народного единства – своего рода продолжение закрепления белорусской государственности в цивилизационном развитии мирового сообщества. Сам день 17 сентября 1939 года олицетворяет окончательное историческое оформление белорусской нации, а провозглашение 17 сентября Днем народного единства – философское осознание единения как духовного фактора белорусского народа», – отметил кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай ­Щекин.

Ну а что думают о молодом и перспективном празднике бобруйчане?

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики ­Беларусь:

– Появление такого государственного праздника, как День народного единства, – очередной шаг к осознанию того, что независимость – одно из важнейших богатств, которыми обладает человек. 17 сентября – замечательный день календаря, который призван вновь напомнить всем и каждому, как много всего пришлось пройти нашим предкам, чтобы отстоять возможность дышать воздухом свободы. Кто знает, как завершилась бы Великая Отечественная, если бы в далеком 1939 году наши с вами сооте­чественники вновь не объединились в пределах любимого дома – своей Родины.

Ну а для тех, кто не хочет искать в этом молодом празднике исторический подтекст, скажу, что единство – это в первую очередь традиции, сплоченность, солидарность, уважение, взаимопонимание. Поэтому День народного единства нужно воспринимать прежде всего как возможность почувствовать себя не в одиночестве. Наши соотечественники живут по всему миру, но где бы ни был каждый из нас – он часть общего, часть большой любящей семьи. Куда бы ни занесла нас жизнь, мы всегда будем помнить, что мы – белорусы.

Ольга Грек, редактор газеты «Трыбуна працы»:

– В нашем календаре появилась дата, которая будет напоминать: белорусы едины в стремлении видеть свою страну независимой, благополучной, процветающей. Из истории мы помним, как легко было победить врагам разрозненные русские княжества и как перед страшной угрозой фашизма наши предки, единые в порыве победить немецких оккупантов, выстояли и спасли не только свои жизни, но и Родину. Уроки истории нас учат, что только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость.

Евгений Свирид, директор ОАО «Красный пищевик»:

– На нашем предприятии работают не только бобруйчане: люди со всей Беларуси приезжают к нам, чтобы трудиться на благо своей Родины и семьи. Это возможно только благодаря тому, что мы – единая нация, граждане одной страны, одной культуры. У нас единое понятие о том, что хорошо, а что плохо. Все так не похожие друг на друга, но объединенные одним цветом паспорта, мы в первую очередь белорусы. Поэтому считаю 17 сентября молодым, но очень перспективным праздником, в который будет принято в очередной раз вспомнить о своей принадлежности, о братских узах, о крепких чувствах дружбы и единства, которые испытывают все граждане нашей страны друг к другу.

Эту возможность чувствовать себя близкими людьми необходимо беречь. Даже сегодня, в XXI веке, не все могут себе позволить такую роскошь – быть гражданами независимой и мирной страны.

Евгения Княгина, историк:

– Подобные темы было не принято поднимать раньше – все привыкли, что мы толерантные, порядочные, молчаливые люди. Но само появление такого праздника говорит о том, что все меняется и историю переписывать не позволено никому.

Действительно, в 1939 году мы наконец выбрались из-под польского гнета и превратились в одну страну: близкие соединились с близкими, друзья вернулись к друзьям. Что может быть лучше этого? Что может быть лучше того, что мы снова вернули себе наш общий дом? Помнить об этом важно, и праздник, можно сказать, в тему. Мир и единство мы завоевали кровью и потом, великой ценой, а испытания, которые пришлись на нашу долю, не должны быть забыты. Так пусть же 17 сентября станет тем днем, когда принято браться за руки, обниматься, чувствовать себя единым целым и никогда не забывать, сколь много пришлось нам заплатить, чтобы сохранить свою независимость!

Павел Копачев, переводчик:

– Мне в жизни пришлось много где побывать и пообщаться с различными людьми. Все без исключения считают белорусов сплоченной нацией, радушной и щедрой, которая всегда протянет руку помощи и, как в народе говорят, последнюю рубашку снимет. Знаете, я думаю, это правда. Мне очень приятно считать себя белорусом и чувствовать, что нас много, что я не один. Где бы я ни был, я с гордостью говорю всем и каждому, что я – белорус. И в ответ всегда вижу лишь улыбки.

17 сентября отныне для меня важный праздник, и я уверен, что он приживется. Потому что это напоминание о том, что мы единая семья, что мы островок стабильности и свободы в не­спокойном и бушующем мире. Я от всего сердца желаю белорусам не забывать о том, кто мы, и всегда идентифицировать себя свободными людьми.

КСТАТИ

День единения – не белорусское ноу-хау. Есть такой праздник и в России – в 2005 году 4 ноября в этой стране признали и Днем народного единства, и выходным. Есть подобный праздник и в Германии – 3 октября: в этот день в 1990 году был подписан договор об объединении ГДР и ФРГ.

В Италии 17 марта отмечается День национального единства, Конституции, гимна и знамени. Именно 17 марта 1861 года Виктор Эммануил II был провозглашен главой Итальянского королевства, до этого дня территория страны была разделена между разными государствами.

Есть День объединения и в Болгарии. Отмечается он в этой стране ежегодно 6 сентября – в честь военного переворота 1885 года, итогом которого стало присоединение Восточной Румелии к Кня­жеству Болгария.