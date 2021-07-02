Самое время на лед. “Бобруйск-арена” открывает сезон массовых катаний

А также расписание Ледовой арены на неделю:
Суббота 03 июля 2021 г.
11.00-14.00 Юниоры (лед)
15.30-16.30 открытие сезона массовых катаний (1 час)
17.15-18.00 массовые катания
18.45-19.30 массовые катания
20.15-21.00 массовые катания
Воскресенье 04 июля 2021 г.
14.15-15.00 массовые катания
15.45-16.30 массовые катания
17.15-18.00 массовые катания
18.45-19.30 массовые катания
20.15-21.00 массовые катания
Понедельник 05 июля 2021 г.
08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)
09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)
15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)
17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)
20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) КЛХ
Вторник 06 июля 2021 г.
08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)
09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)
15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)
17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)
20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) Ветераны хоккея
Среда 07 июля 2021 г.
08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)
09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)
15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)
17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)
20.00-21.00 Обучение по хоккею (16+)
Четверг 08 июля 2021 г.
08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)
09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)
15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)
17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)
20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) КЛХ
Пятница 09 июля 2021 г.
08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)
09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)
15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)
17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)
20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) Ветераны хоккея
Суббота 10 июля 2021 г.
11.00-14.00 УТС фигуристы (лед)
14.45-15.45 Семейный час (обучение катанию на коньках 4+)
16.30-17.15 массовые катания
18.00-18.45 массовые катания
19.30-20.15 массовые катания
Воскресенье 11 июля 2021 г.
14.15-15.00 массовые катания
15.45-16.30 массовые катания
17.15-18.00 массовые катания
18.45-19.30 массовые катания
20.15-21.00 массовые катания