Самое время на лед. “Бобруйск-арена” открывает сезон массовых катаний

А также расписание Ледовой арены на неделю:

Суббота 03 июля 2021 г.

11.00-14.00 Юниоры (лед)

15.30-16.30 открытие сезона массовых катаний (1 час)

17.15-18.00 массовые катания

18.45-19.30 массовые катания

20.15-21.00 массовые катания



Воскресенье 04 июля 2021 г.

14.15-15.00 массовые катания

15.45-16.30 массовые катания

17.15-18.00 массовые катания

18.45-19.30 массовые катания

20.15-21.00 массовые катания

Понедельник 05 июля 2021 г.

08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)

09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)

15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)

17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)

20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) КЛХ

Вторник 06 июля 2021 г.

08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)

09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)

15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)

17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)

20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) Ветераны хоккея

Среда 07 июля 2021 г.

08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)

09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)

15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)

17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)

20.00-21.00 Обучение по хоккею (16+)

Четверг 08 июля 2021 г.

08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)

09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)

15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)

17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)

20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) КЛХ

Пятница 09 июля 2021 г.

08.00-09.30 УТС фигуристы (лед)

09.45-11.15 УТС фигуристы (лед)

15.30-17.00 УТС фигуристы (лед)

17.15-18.45 УТС фигуристы (лед)

20.00-21.00 (+ /- 30 мин.) Ветераны хоккея

Суббота 10 июля 2021 г.

11.00-14.00 УТС фигуристы (лед)

14.45-15.45 Семейный час (обучение катанию на коньках 4+)

16.30-17.15 массовые катания

18.00-18.45 массовые катания

19.30-20.15 массовые катания

Воскресенье 11 июля 2021 г.

14.15-15.00 массовые катания

15.45-16.30 массовые катания

17.15-18.00 массовые катания

18.45-19.30 массовые катания

20.15-21.00 массовые катания