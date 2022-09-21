Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

С заботой о безопасности. Работники МЧС проводят акцию в Бобруйском районе

13 0

С заботой о безопасности. Работники МЧС проводят акцию в Бобруйском районе

Спасатели Бобруйска в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» продолжают посещать мелкие населенные пункты района по пути следованию автолавок. В приоритете – правила безопасной топки печей, разведение костров на участке, электробезопасность домов и безопасность детей. Спасатели напомнили, что привести к возгоранию может просто на просто невнимательность или забывчивость. Они рекомендуют разводить костры в безветренную погоду и подальше от строений.  Также важно, уходя из дома, отключать электроприборы из сети, не перегружать сеть и не пользоваться неисправными. А еще  работники МЧС напомнили, что от огненной беды спасет исправная печка, а также ее осторожная эксплуатация.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »