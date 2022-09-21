С заботой о безопасности. Работники МЧС проводят акцию в Бобруйском районе
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Спасатели Бобруйска в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» продолжают посещать мелкие населенные пункты района по пути следованию автолавок. В приоритете – правила безопасной топки печей, разведение костров на участке, электробезопасность домов и безопасность детей. Спасатели напомнили, что привести к возгоранию может просто на просто невнимательность или забывчивость. Они рекомендуют разводить костры в безветренную погоду и подальше от строений. Также важно, уходя из дома, отключать электроприборы из сети, не перегружать сеть и не пользоваться неисправными. А еще работники МЧС напомнили, что от огненной беды спасет исправная печка, а также ее осторожная эксплуатация.
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