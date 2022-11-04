С верой в добро. Бобруйский театр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Ангелы не плачут»

Всего через несколько часов – вечером 4 ноября (а также 5 ноября) – на сцене театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича состоится премьера спектакля. Зрителей приглашают на фантасмагорию Аси Котляр «Ангелы не плачут» в постановке известного режиссера Дмитрия Нуянзина.

История о противостоянии добра и зла, история жизненного выбора женщины. За ее непростой судьбой наблюдают Светлый и Темный ангелы и в чем-то пытаются направить по другому пути.

Накануне премьеры прошла генеральная репетиция. В зрительном зале – коллектив театра и приглашенные гости, среди которых профессор Белорусской государственной академии искусств Григорий Боровик.

– С бобруйским театром я знаком с тех времен, когда он еще был драматическим. Я ставил здесь несколько спектаклей, поэтому артистов хорошо знаю. И мне всегда приятно приезжать и смотреть результаты их работы, режиссерские находки, – рассказал Григорий Иванович. – В театре творческая атмосфера и хорошие артисты, замечательный директор. Вероника Винель – отличный организатор и интересный собеседник, человек мыслящий категориями современного театрального искусства. В новом спектакле очень сложная драматургия, для нас она нетипична. Дмитрий Нуянзин предложил сложный режиссерский ход. В постановке нет динамики, к которой мы привыкли в последнее время, все связано только с игрой артистов, здесь есть содержание.

Сюжет премьерной постановки раскрывать, конечно, не буду. Скажу лишь, что, наблюдая за игрой актеров и душевными переживаниями героев спектакля, у каждого зрителя неизбежно должны возникнуть вопросы: к чему может привести неверный шаг, сделанный в молодости? оступившись, реально ли вернуться на правильную дорогу, когда дается шанс? как преодолеть соблазны и человеческие слабости? Актеры – их всего четверо на сцене (Павел Микулик, Александр Тихонов, Наталья Кашпур и Юлия Евтушенко) – сумели прекрасно, с накалом эмоций передать глубокий смысл момента жизненного выбора и его последствий.

Режиссер-постановщик спектакля «Ангелы не плачут» Дмитрий Нуянзин надеется, что в душе у зрителя останется очищение и ощущение «исповеди перед самим собой».

– Иногда мы начинаем искать объяснения неудачам, бедам и видим внешние причины: так сложилась любовь, такие у меня родители, такие люди меня окружали, такие времена были. А времена всегда одинаковые, люди только меняются. Но во всех проблемах, ситуациях и трагедиях нужно оставаться человеком, потому что расплата может прийти в самом себе, – считает Дмитрий Нуянзин. – Материал спектакля, на первый взгляд, простой, но в то же время очень сложный. Мы хотели добиться, чтобы часть спектакля зрителю было смешно. И вдруг в последние минуты персонажи (и одновременно с ними зрители) понимают, кто они и что произошло в их жизни. И вот здесь должно быть больно в душе всем. Да, у нас у всех свои проблемы, но ведь безвыходных ситуаций в жизни не бывает. Всегда можно найти выход из положения, нельзя исправить только смерть. У Ангела и Беса в постановке тоже свои взаимоотношения, так похожие на земные. И в финальной сцене свет восторжествует над тьмой.

Маргарита Бушуева,

фото Виктора Чабана