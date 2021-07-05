С ухой и праснаком. В Беловежской пуще отметят Ивана Купалу

В национальном парке "Беловежская пуща" 6 июля отметят вечер на Ивана Купалу. Праздник пройдет на территории археологического музея под открытым небом, сообщает нацпарк.

Праздник пройдет с 19.00 до 22.00. Место для его проведения выбрано не случайно. "Археологический музей под открытым небом отражает особенности развития материальной и духовной жизни древнего населения Беларуси.

Каждого гостя будем угощать традиционной ухой и "праснаком" - старинным белорусским заменителем хлеба", - отметили организаторы. В продаже также будут: шашлыки, сало на палочках, блины с начинками, напитки.

Вас ждет знакомство с традициями, дошедшими до наших дней:

Обучение плетению купальских венков и пускание их в водоем;

Купальский костер;

Мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок, тематический аквагрим для взрослых и детей;

Народные песни, хороводы, веселые игры и конкурсы. Мы расскажем Вам о целебных травах и цветах, приобретающих в эту ночь особую волшебную силу.

Археологический музей под открытым небом отражает жизнь наших предков, начиная от финального палеолита (12 тыс. лет назад), и до IX века. На его территории разместились городище позднего бронзового - раннего железного веков, стоянки эпохи мезолита, неолита, древнегерманское подворье и славянское поселение раннего средневековья.

Вход на праздник – 3 рубля, детям – бесплатно.