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С первого июня на период летних отпусков и школьных каникул отменяются некоторые рейсы общественного транспорта

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С первого июня на период летних отпусков и школьных каникул отменяются некоторые рейсы общественного транспорта

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