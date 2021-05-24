С первого июня на период летних отпусков и школьных каникул отменяются некоторые рейсы общественного транспорта
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