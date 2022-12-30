С музыкой в будущее

Талант, помноженный на большой многодневный труд, равняется победам в различных музыкальных конкурсах. Об этом не понаслышке знает 10-летняя Стефания Перхова, учащаяся Детской школы искусств №2 им. В.В. Оловникова Бобруйска. Она участвовала более чем в 30 конкурсах, обладательница Гран-при и лауреатских дипломов. В середине декабря в ее коллекцию добавилась еще одна весомая награда – диплом лауреата II степени XIX международного детского конкурса «Музыка надежды», который в этом году проходил в номинации «Фортепиано». Попасть в финал престижного конкурса можно было, только пройдя серьезные отборочные туры в Бобруйске и области. На заключительном этапе в Гомеле председатель жюри заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки, лауреат международных конкурсов, доцент Владимир Дулов сказал: «Мы хотим познакомиться с нашим будущим, с детьми, которые в дальнейшем будут представлять искусство». В младшей возрастной группе из сильнейших 17 участников со всей Беларуси выбрали 7 победителей. Среди них была и Стефания Перхова.

Стефания с 6 лет занимается по классу фортепиано у педагога Ольги Василевской, а в школу искусств ее привела мама-музыкант. Екатерина Николаевна – учитель в ДШИ №2, поэтому дочка с детства растет под звуки черно-белых клавиш и ей очень нравится лирическое звучание инструмента. С первых аккордов в музыкальной науке Стефания проявляла интерес к занятиям и успешно осваивала нотную грамоту. Ольга Федоровна сразу заметила одаренность девочки и старалась развивать ее, предлагая довольно сложные произведения известных композиторов, ставила новые задачи и цели для участия в конкурсах.

– Подобрать хорошую программу для конкурсного выступления очень важно, потому что от нее многое зависит, – говорит учитель Ольга Федоровна. – Смот­ришь, сможет ли ребенок в техническом плане сыграть произведение, осознать его и в конечном итоге сыграть музыку, что очень ответственно. Конечно, прежде прослушиваем, играем, вместе с мамой Стефании думаем: интересно ли слушается, чтобы было восприятие правильное, настроения разные. И важно, чтобы девочке нравилось, ведь как можно здорово сыграть произведение, которое «не ложится на сердце». Мне кажется, Стефании всегда нравилось то, что мы подбирали. Она на конкурсе великолепно справилась со сложнейшими произведениями: прелюдией и фугой Баха, сонатой Гайдна, ярким и объемным сочинением Шумана – этюдом №2 из этюдов на темы каприсов Паганини, «Сказкой» Метнера, вальсом Шопена, «Ласточкой» из сюиты «Дюймовочка» Каретникова. Это большой труд. Мама помогает правильно организовать домашние занятия, дисциплинировать ребенка, тогда легко заниматься в классе, можно поэтапно «накапливать» другие произведения и продвигать ученика.

– В первую очередь я дочери говорю: «Играй музыку, думай, что ты хочешь показать, какие эмоции передать», – добавляет Екатерина Николаевна. – К международному конкурсу «Музыка надежды» долго готовились, настраивались, усиленно занимались все летние каникулы. Педагогу огромное спасибо, благодарность и низкий поклон! Ольга Федоровна старалась уделить Стефании максимум внимания, а мы в семье всегда поддерживаем, говорим, что все получится.

На конкурсах рядом с юной участницей обычно находятся ее учитель и вся семья. С такой дружной группой поддержки действительно все получается.

– Когда выхожу на сцену, в первые минуты страшно, а потом привыкаешь, просто играешь музыку. Когда в зале близкие, чувствую уверенность. И победы на конкурсах – это для меня всегда неожиданно и радостно, – признается Стефания.

Чтобы достичь высоких результатов, девочка занимается 2 раза в неделю в школе искусств, каждый день дома по полтора-два часа проводит за пианино. А еще хорошо поет и ходит на занятия в вокальную группу, проявляет успехи в сольфеджио (на двух олимпиадах по этому предмету получила Гран-при). Свободное время любит проводить активно: кататься на велосипеде, гулять с собакой, отдыхать вместе с семьей на природе. На традиционный вопрос, кем хочет стать в будущем, Стефания ответила, что еще не решила, но точно ее профессия будет связана с музыкой.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены ДШИ №2.