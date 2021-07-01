С конкурсами, улыбками и песнями: в Молодежном парке прошел праздник «Лето Первомайское»

В среду, 30 июня, в Молодежном парке прошел культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!». Как это было — смотрите в фоторепортаже Виктора Чабана.

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/Будет дополнено и обновлено/.