С конкурсами, улыбками и песнями: в Молодежном парке прошел праздник «Лето Первомайское»
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Фотографии: Виктор Чабан
В среду, 30 июня, в Молодежном парке прошел культурно-спортивный праздник «Лето Первомайское!». Как это было — смотрите в фоторепортаже Виктора Чабана.
Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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