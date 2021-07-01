С 5 июля меняется путь следования автобуса №6

В связи с ремонтными работами, проводимыми на ул. Володарского (от пер. Школьного до ул. Октябрьской) с 05.07 по 15.08. движение автобуса маршрута №6 в сторону ул. Дзержинского будет осуществляться по следующим улицам: Ленина, Октябрьская, Володарского, Пушкина и далее по маршруту.

Исключаются остановочные пункты «Гимназия №2», «Шмидта». Дополнительно организуются остановочные пункты «Ленина» в районе жилого дома № 51 на ул. Ленина, «ул. Октябрьская» в районе жилого дома № 181 на ул. Октябрьской.