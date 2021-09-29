С 29 сентября тепло начинает поступать в общественные и административные здания, а также промышленные предприятия Бобруйска

На основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, принято решение включить системы отопления руководителям организаций города Бобруйска всех форм собственности.

С 29 сентября рекомендовано включить системы отопления в общественных и административных зданиях, промышленных предприятиях и прочих организациях по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года указанных объектов, зарегистрированных в установленном порядке.

/Дополняется/.