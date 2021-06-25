С 28 июня меняется путь следования автобуса №6Д
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С 28 июня изменяется путь следования автобуса маршрута №6Д по пр-ту Строителей (по новому участку дороги), ул. Ленина и далее по маршруту.
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